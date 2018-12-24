باكستان: ملتزمون بجمع طالبان مع الحكومة الأفغانية

أعلنت باكستان، الإثنين، عن التزامها بالسعي نحو جمع حركة طالبان الأفغانية مع حكومة كابل، على طاولة التفاوض، ضمن مساعي إحلال السلام في البلاد.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على حسابه في موقع “تويتر”، بعد وصوله كابل لبحث جهود السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال قريشي: “أجريت اجتماعات مثمرة مع القيادة الأفغانية صباح اليوم، وتتجه العملية نحو مسار إيجابي” مضيفًا: “أقوم حاليًا بجولة تشمل أربع دول في يومين، نحن نكثف جهودنا مع اقتراب نهاية العام”.

وأوضح قريشي أن “المحطة الثانية في جولته ستكون إيران، فالتواصل الإقليمي والرؤية الجماعية أمر ضروري للغاية لإحداث تقدم”.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الخارجية الباكستاني أيضًا، كلًا من الصين وروسيا، حسب وسائل إعلام محلية.

وتأتي تحركات الوزير الباكستاني، وسط مساعٍ للتقريب بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إنهاء العنف في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت طالبان أن ممثلين عنها التقوا مسؤولين أمريكيين في الإمارات لبحث سبل إنهاء الحرب المتواصلة في أفغانستان منذ 17 عامًا، بحضور ممثلين عن إسلام أباد وأبو ظبي والرياض.

وأشارت الرئاسة الأفغانية مسبقًا في بيان صدر عنها، إلى أن “محادثات سلام بين الحكومة والحركة ستبدأ قريبًا، دون الكشف عن موعد محدد”.