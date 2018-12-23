ردًّا على الانسحاب الأمريكي من سوريا.. ماكرون: الحليف يجب أن يكون محل ثقة

المصدر: ا ف ب

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن “أسفه الشديد” بشأن الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.

وقال ماكرون في تصريح له من نجامينا: “إنني آسف بشدة للقرار”، مشددًا على أنه “يُنتظر من الحليف أن يكون محل ثقة وأن ينسق مع حلفائه الآخرين”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “أن تكون حليفاً يعني أن تقاتلا كتفاً إلى كتف”.

وأشاد ماكرون بوزير الدفاع جيم ماتيس، الذي استقال بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، سحب كل الجنود الأمريكيين من سوريا.

وأعلن ترامب الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ، بدء سحب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، مؤكدًا أن تنظيم داعش تعرض لهزيمة كبيرة.