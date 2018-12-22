بريطانيا تعتقل شخصين في قضية طائرات “الدرون” في مطار “غاتويك”

المصدر: أ ف ب

اعتقلت الشرطة البريطانية ليل الجمعة، شخصين للاشتباه بعلاقتهما بـ”الاستخدام الجنائي لطائرات مسيرة” في مطار غاتويك اللندني.

وقال المسؤول في الشرطة جيمس كوليس، إنه “في إطار تحقيقاتنا الجارية في الاستخدام الجنائي للطائرات المسيرة والذي تسبب باضطرابات شديدة في الرحلات الجوية من وإلى مطار غاتويك، اعتقلت شرطة ساسكس شخصين بعيد الساعة العاشرة مساء”.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق عودة العمل في مطار غاتويك بعد تعليق جميع الرحلات لمدة 24 ساعة، إثر تحليق طائرات دون طيار (درون) على مدار يومين فوق مدرج المطار.