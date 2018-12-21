أفغانستان: انسحاب القوات الأمريكية لن يؤثر على الوضع الأمني

قال هارون شاخانسوري، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غنّي، الجمعة، إنّ الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية “لن يؤثر على الوضع الأمني في أفغانستان“.

جاء ذلك تعليقًا على تقارير أمريكية قالت إن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب أكثر من نصف قوات بلاده في أفغانستان؛ عقب قرار الانسحاب من سوريا، حسبما نقلت قناة “تولو نيوز” الأفغانية.

وأضاف أنّ غالبية القوات الأمريكية ـ التي من المحتمل انسحابها من أفغانستان ـ تشارك في “مهام تدريبية واستشارية للقوات الأفغانية، وأنّ الأخيرة قادرة على الدفاع عن البلاد”.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، من المتوقع أن تعود نصف القوات الأمريكية البالغ عددها أكثر من 14 ألفًا، خلال الأسابيع المقبلة من أفغانستان.

وقدّم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته، أمس الخميس، وقيل إنها جاءت اعتراضًا على رؤية ترامب حول بعض القضايا، وعلى رأسها سوريا وأفغانستان.