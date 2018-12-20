بوتين يشكّك في انسحاب واشنطن من سوريا

شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في أن الولايات المتحدة ستنسحب بالكامل من الأراضي السورية، لكنه قال إنه متفق إلى حد بعيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تنظيم داعش قد انهزم.

وقال بوتين، في مؤتمره الصحافي السنوي، الذي يشارك فيه أكثر من ألف و700 ممثل إعلامي، إن موسكو لم ترصد أي مؤشرات على الانسحاب الأمريكي، وأن الولايات المتحدة قالت مرارا إنها ستغادر أفغانستان لكنها لم تفعل.

وفي سياق الخلاف الأمريكي الروسي قال بوتين إن “من الصعب التكهن بعواقب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987″، مضيفا أن ذلك قد يسفر عن تداعيات خطيرة بالنسبة إلى الأمن العالمي”.

وأوضح أن بلاده تقدمت في مجال الدفاع الصاروخي وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء سباق التسلح.

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، قال بوتين “سنبحث مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا بعد انتهاء التحقيق”.

وأكد أن العلاقات غير الطبيعية بين البلدين ستستمر طالما بقي أعداء روسيا على رأس السلطة في كييف.