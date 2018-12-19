10 قتلى في انفجار قنبلة غرب أثيوبيا

المصدر: ا ف ب

قتل 10 أشخاص وأصيب شخص واحد، إثر انفجار قنبلة موضوعة على جانب الطريق أثناء مرور حافلة كانوا يستقلونها في غرب أثيوبيا، على ما أفاد تلفزيون محلي الأربعاء.

ووقع الانفجار على طريق سريع قرب الحدود بين إقليمي بني شنغول جومز والأورومو، على ما ذكرت محطة “أي بي سي” الموالية للحكومة، نقلًا عن المسؤول الأمني الإقليمي كمال أندريس.

ولم تورد المحطة تفاصيل عن هوية القتلى أو حالة الشخص الجريح.

وأدى العنف في منطقة الحدود إلى مقتل عشرات الأشخاص ونزوح نحو 100 ألف آخرين.

وتسود أعمال العنف مناطق أخرى في البلاد بين مختلف المجموعات ومعظمها بسبب خلافات حول ملكية الأراضي.

وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد، الذي تولى منصبه في نيسان/أبريل الماضي، والذي يحاول جاهدًا احتواء دوامة العنف العرقي والقبلي.