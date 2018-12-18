روحاني يزور تركيا الأربعاء بدعوة رسمية من أردوغان

يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنقرة، غدًا الأربعاء، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وقال مدير العلاقات العامة لمكتب الرئيس الإيراني، برويز إسماعيلي، للوكالة الرسمية “إيرنا”، يوم الثلاثاء، إن “الرئيس حسن روحاني سيتوجَّه إلى تركيا الأربعاء بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان“.

وأضاف إسماعيلي أن “زيارة الرئيس الإيراني إلى تركيا ستستمر يومين، يرافقه فيها كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين”، مشيرًا إلى أنه “سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين”.

وكان أردوغان زار طهران في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، للمشاركة في قمَّة ثلاثية مع نظيره الإيراني حسن روحاني، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة السورية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن “تطوير العلاقات مع إيران يحظى بأهمية إستراتيجية بالنسبة لتركيا”.

والتقى أردوغان رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، السبت الماضي في أنقرة، معتبرًا أن عقد القمَّة الخامسة للتعاون الإستراتيجي للتعاون بين إيران وتركيا، فرصة لتطوير العلاقات وتقويتها بين طهران وأنقرة.