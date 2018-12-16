بمشاركة وزير في حكومته.. مظاهرات ضد نتنياهو بسبب أحداث الضفة (صور)

تظاهر حشدٌ كبيرٌ من الإسرائيليين، بمشاركة وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، أمام مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية، بعد العمليات الفلسطينية الأخيرة.

ووفقًا لقناة “ريشيت كان” الإسرائيلية، انضم للمتظاهرين وزراء من الحكومة الإسرائيلية الحالية، على رأسهم، نفتالي بينت الذي قاد المظاهرة وألقى كلمةً فيها.

وقال نفتالي خلال المظاهرة:” إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تفضل حقوق الفلسطينيين، على حساب أمن المستوطنين في الضفة الغربية”.

وشهدت الأيام الماضية، العديد من الفعاليات والتظاهرات داخل إسرائيل، احتجاجًا على الأوضاع الأمنية المتوترة، على عدد من الجبهات، أهمها الشمالية والجنوبية، والأحداث المتدهورة في الضفة الغربية.

وتمر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، بتوتر كبير، عقب الاقتحامات المتكررة لمدن وقرى الضفة، تزامنًا مع عمليات طعن ودهس وإطلاق نار فلسطينية.