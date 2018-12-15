وسط تساقط كثيف للثلوج.. الآلاف يتظاهرون في بلغراد ضد الرئيس فوتشيتش (صور وفيديو)

المصدر: أ.ف.ب

تظاهر الآلاف السبت في بلغراد، وسط تساقط كثيف للثلوج، ضد ما اعتبروه حملة قمع يقودها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ضد أحزاب المعارضة والإعلام.

وهي ثاني تظاهرة على التوالي تنظّم في نهاية الأسبوع، والأكبر حجما للمعارضة منذ ربيع 2017 حين تظاهر آلاف الشبان في بلغراد على مدى أسابيع احتجاجا على فوز فوتشيتش بالرئاسة.

عشرات الآلاف يتظاهرون في #بلغراد، وسط تساقط كثيف للثلوج، ضد ما اعتبروه حملة قمع يقودها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ضد أحزاب المعارضة والإعلام.#إرم_نيوز #صربيا pic.twitter.com/QFT4sMxH7z — إرم نيوز (@EremNews) December 15, 2018

my biggest impression this evening at peaceful protest in Belgrade. This guy! #izVucicemose pic.twitter.com/2ZA3ws7VgV — Emma Balzak (@EmmaBalzak) December 15, 2018

وكانت أحزاب المعارضة دعت للتظاهرة بعد تعرّض أحد قادتها للضرب في تشرين الثاني/نوفمبر قبيل تجمّع سياسي في وسط صربيا.

وقال “الائتلاف من أجل صربيا” (تحالف أحزاب معارضة تأسّس الربيع المنصرم) إن منفذّي الاعتداء هم من مناصري “الحزب الصربي التقدّمي” الحاكم، وهو ما نفته السلطات.

وتقدّم المتظاهرة عدد من قادة المعارضة بينهم وزير الخارجية السابق فوك ييريميتش ورئيس بلدية بلغراد دراغان دييلاش.

Belgrade, now. Second anti-government protest ‘against the bloody shirts’ pic.twitter.com/1tctqUyzvM — Tena Prelec (@tenaprelec) December 15, 2018

وأطلق العديد من المتظاهرين الصفارات والأبواق التي ترمز إلى التظاهرات الحاشدة في تسعينيات القرن الماضي ضد الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش الذي أطاحه انقلاب شعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2000.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إلى متى على صربيا أن تتحمّل الشر؟” و”إنهم يكذبون، يسرقون… انا جائع جدا”، وهتفوا “فوتشيتش – سارق”.

وتتّهم المعارضة والمجتمع المدني فوتشيتش، القومي المتشدد الذي أصبح مواليا للاتحاد الأوروبي، بالاستبداد وبالتحكّم بالإعلام واستخدامه لشن حملات ضد خصومه.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى زفونكو رادوسيفيتش (51 عاما) إنه انضم للتظاهرة لرفض العيش في ظل نظام فوتشيتش الاستبدادي.

وقال “لا أريد أن يمثّلني فوتشيتش”، مبديا “سعادته” للمشاركة الواسعة في التظاهرة.

وتابع رادوسيفيتش “أعتقد أنه سيكون من الصعب إطاحته… لا شيء سيتغيّر، سوف نسبب له قليلا من القلق ليس إلا”.

Location: Belgrade, Serbia. Thousands of people have joined an opposition-led rally calling for #mediafreedom, more space for opposition voices and for an end to “political violence“ in the country.#StopKrvavimKošuljama pic.twitter.com/60XMtDNUlX — Balkan Insight (@BalkanInsight) December 15, 2018

وبعد التظاهرة التي نظّمت نهاية الأسبوع الماضي أعلن فوتشيتش رفضه تلبية مطالب المعارضة بضمان حرية الإعلام وبانتخابات نزيهة “حتى وإن تظاهر خمسة ملايين شخص في الشارع”، ما دفع بمعارضيه لوضع شارة كتب عليها “واحد من أصل خمسة ملايين”.