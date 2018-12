وسط تساقط كثيف للثلوج.. الآلاف يتظاهرون في بلغراد ضد الرئيس فوتشيتش (صور وفيديو)

تظاهر الآلاف السبت في بلغراد، وسط تساقط كثيف للثلوج، ضد ما اعتبروه حملة قمع يقودها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ضد أحزاب المعارضة والإعلام.

وهي ثاني تظاهرة على التوالي تنظّم في نهاية الأسبوع، والأكبر حجما للمعارضة منذ ربيع 2017 حين تظاهر آلاف الشبان في بلغراد على مدى أسابيع احتجاجا على فوز فوتشيتش بالرئاسة.

my biggest impression this evening at peaceful protest in Belgrade. This guy! #izVucicemose pic.twitter.com/2ZA3ws7VgV

وكانت أحزاب المعارضة دعت للتظاهرة بعد تعرّض أحد قادتها للضرب في تشرين الثاني/نوفمبر قبيل تجمّع سياسي في وسط صربيا.

وقال “الائتلاف من أجل صربيا” (تحالف أحزاب معارضة تأسّس الربيع المنصرم) إن منفذّي الاعتداء هم من مناصري “الحزب الصربي التقدّمي” الحاكم، وهو ما نفته السلطات.

وتقدّم المتظاهرة عدد من قادة المعارضة بينهم وزير الخارجية السابق فوك ييريميتش ورئيس بلدية بلغراد دراغان دييلاش.

وأطلق العديد من المتظاهرين الصفارات والأبواق التي ترمز إلى التظاهرات الحاشدة في تسعينيات القرن الماضي ضد الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش الذي أطاحه انقلاب شعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2000.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إلى متى على صربيا أن تتحمّل الشر؟” و”إنهم يكذبون، يسرقون… انا جائع جدا”، وهتفوا “فوتشيتش – سارق”.

وتتّهم المعارضة والمجتمع المدني فوتشيتش، القومي المتشدد الذي أصبح مواليا للاتحاد الأوروبي، بالاستبداد وبالتحكّم بالإعلام واستخدامه لشن حملات ضد خصومه.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى زفونكو رادوسيفيتش (51 عاما) إنه انضم للتظاهرة لرفض العيش في ظل نظام فوتشيتش الاستبدادي.

وقال “لا أريد أن يمثّلني فوتشيتش”، مبديا “سعادته” للمشاركة الواسعة في التظاهرة.

وتابع رادوسيفيتش “أعتقد أنه سيكون من الصعب إطاحته… لا شيء سيتغيّر، سوف نسبب له قليلا من القلق ليس إلا”.

Location: Belgrade, Serbia.

Thousands of people have joined an opposition-led rally calling for #mediafreedom, more space for opposition voices and for an end to “political violence“ in the country.#StopKrvavimKošuljama pic.twitter.com/60XMtDNUlX

— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 15, 2018