ماذا قال محمد بن سلمان عن المشاورات اليمنية في السويد؟

قال الأمير محمد بن سلمان وليُّ العهد السعودي في أول تعليق له على المشاورات اليمنية الجارية في السويد إنه يتطلع إلى حل سياسي ينهي الأزمة، وإلى تحقيق نتائج إيجابية من المفاوضات.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مساء الأربعاء، أطلع خلاله الأمير محمد بن سلمان، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد وليُّ العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًا في مملكة السويد.

وانطلقت الخميس الماضي، في ريمبو في السويد محادثات هي الأولى بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2016، بعد محادثات استمرّت ثلاثة أشهر في الكويت لم تفلح بتحقيق أي نتائج.