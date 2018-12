رصدت إحداها قرب أردوغان.. الكشف عن طائرات تستخدمها تركيا لاختطاف المعارضين (صور)

كشف تحقيق صحفي شاركت فيه 9 وكالات إعلام دولية، عن استخدام تركيا لطائرات معينة لاختطاف المنشقين أو المعارضين المقيمين في دول أخرى.

وفي إحدى هذه الحالات هبطت طائرة تحمل اسم TC-KLE في بريشتينا عاصمة كوسوفو، وبعد ساعتين، أقلعت بـ 6 مواطنين أتراك بمن فيهم 5 معلمين، ونقلوا قسرًا إلى قاعدة جوية في أنقرة، وذلك وفقًا لما كشفه تحقيق مشترك أجرته 9 وكالات إعلام دولية بتنسيق من قبل هيئة تحقيق صحفية ألمانية غير ربحية تعرف باسم “كوريكتيف“.

ونشرت نتائج التحقيق المشترك أمس الثلاثاء باللغة الألمانية على موقع هيئة التحقيق الصحفية الألمانية.

وقالت زوجة أحد المختطفين إن “زوجها اُختطف من قِبل رجال محليين زعموا أنهم رجال شرطة، وأوقفوه على الطريق السريع في إحدى القرى القريبة من بريشتينا”.

وتبين أن الطائرة المستخدمة في كوسوفو تابعة لشركة سياحة وبناء تركية مسجلة في أنقرة تدعى “المتحدة للبناء والتجارة والصناعة” (Birlesik insaat Turizm Ticaret ve Sanayi)، وعنوانها مبنى سكني تابع لجهاز المخابرات التركي، وبالقرب من مقره.

ووفقًا لأحد المواقع التي تراقب الطائرات، شوهدت الطائرة التي اُستخدمت في عملية الاختطاف المزعومة في سبتمبر الماضي بجوار طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء زيارته لألمانيا، كما هبطت في فنزويلا في أوائل ديسمبر، بينما كان أردوغان في زيارة هناك.

وفي حادث أثار الكثير من اللغط في يوليو الماضي، أُحبطت محاولة تركية لاختطاف معارض يعمل كمدير مدرسة مرتبطة بخصم أردوغان فتح الله غولن في “أولان باتور” عاصمة منغوليا.

#Mongolia gov't reportedly grounds Bombardier class TT4010 plane, operated by Turkish Air Force, but used by Turkish intelligence MIT for secret operations, at Chinggis Khaan International Airport in #Ulaanbaatar. Turkish intel abducted a teacher, long-time resident of #Mongolia pic.twitter.com/qa93H3lc4m

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 27, 2018