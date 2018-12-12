تيريزا ماي: سأتصدى “بكل ما أوتيت” لاقتراع سحب الثقة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستتصدى “بكل ما أوتيت” لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وفي كلمة خارج مقرها في داونينغ ستريت، أكدت ماي، أن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ماي، التي تواجه اقتراعًا على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين اليوم الأربعاء، “لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير، لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان”.

وتابعت “لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس، لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد، بينما يطالبنا الناس بالمضي قدمًا فيه”.

واتهم حزب العمال البريطاني المعارض، حكومة رئيسة الوزراء ماي، بتجاهل توجيه أصدره البرلمان، بأن تنشر بالكامل مشوراته القانونية بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان الحزب المعارض، قد هدد بأن يكتب لرئيس مجلس العموم، موجهًا اتهامًا رسميًا للحكومة، بعدم الالتزام بنتيجة اقتراع ملزم قانونًا، جرى الشهر الماضي، ما يعني أن الحكومة ربما تواجه إجراء متعلقًا بتجاهل البرلمان.