تيريزا ماي تعلن تأجيل التصويت على اتفاق “بريكست”

المصدر: ا ف ب

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الإثنين، تأجيل التصويت على اتفاق بريكست الذي كان مقررًا غدًا الثلاثاء، بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هددوا برفضه.

وقالت ماي أمام البرلمان: “سنؤجل التصويت المقرر غدًا”، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليًا بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، المعروف باسم “شبكة الأمان”.

وأشارت ماي إلى إنها ستسعى للحصول على “تطمينات” من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بعد إرجاء تصويت حاسم على الاتفاق.

وأضافت: “سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء.. سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس”، مضيفة أنها ستسعى “للحصول على مزيد من التطمينات”.

وأعلنت ماي، أن الحكومة “تسرع استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق” حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تأجيل التصويت الحاسم على الاتفاق مع بروكسل.

والتأجيل مرده المقاومة القوية للاتفاق، لكنه أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه. ويعتبر الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق السيناريو الأسوأ بالنسبة للأوساط الاقتصادية البريطانية.