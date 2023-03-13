إيطاليا تتهم "فاغنر" الروسية بالمسؤولية عن زيادة قوارب المهاجرين

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة مسؤولة عن زيادة أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول عبور البحر المتوسط، في إطار ما قالت إنه استراتيجية من موسكو للانتقام من دول تدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو في بيان: "أعتقد أن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة انطلاقا من الشواطئ الأفريقية هي أيضا إلى حد كبير جزء من استراتيجية واضحة للحرب متعددة الأساليب التي تنفذها فاجنر مستغلة نفوذها في بعض الدول الأفريقية".

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية أن حوالي 20 ألفا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، مقارنة بوصول 6100 في نفس الفترة من عام 2022. وتشكل قضية الهجرة ضغوطا على الحكومة اليمينية الإيطالية.