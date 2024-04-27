بايدن يبدي استعداده للمناظرة.. وترامب يعلق: لنفعلها في قاعة المحكمة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أجراها، أمس الجمعة، استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع سلفه دونالد ترامب الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، ليقترح الأخير الذي يحاكم حاليا في نيويورك، إجراء المناظرة "الليلة، في قاعة المحكمة".

وردا على سؤال من المضيف هاورد ستيرن عن استعداده للمشاركة في مناظرة عامة مع ترامب، قال بايدن: "يسعدني أن أناقشه. أنا مستعد، في مكان ما. لا أعرف متى"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن بوضوح أنه مستعد لمناظرة مع منافسه الجمهوري في إطار حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.