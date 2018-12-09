نائب إيراني: نصف أعضاء البرلمان مع إسقاط النظام

قال عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، جواد كريمي قدوسي، إن نصف البرلمان الحالي مع إسقاط النظام في البلاد، معتبرًا أن دفاعهم عما وصفهم بـ”زعماء الفتنة” يصب في هذا الصدد.

وكتب قدوسي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، أن “قادة الفتنة في أحداث فتنة انتخابات عام 2009 كانوا بصدد إسقاط النظام الإيراني، واليوم فإن 50 % من نواب البرلمان أيضًا يدافعون عن قادة تلك الفتنة ومع إسقاط النظام”.

وأوصى قدوسي، وهو ممثل أهالي مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، أعضاء البرلمان بـ “الدفاع والتفكير بمصالح الشعب والنظام الإيراني بدلًا من البحث عن أي مساع للتفاوض مع أمريكا”، مضيفًا “نحن لم ننحن أبدًا لأمريكا”.

ويصف التيار المتشدد زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، بـ”زعماء الفتنة” ويطالب بإعدامهما بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام بعد اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ما دفع السلطات إلى فرض الإقامة الجبرية عليهما دون محاكمة.