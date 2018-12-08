تظاهرات “السترات الصفراء” تشتعل في باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للتصدي لمتظاهري “السترات الصفراء” في شارع الشانزليزيه بباريس، في مؤشر على اشتعال جديد لموجة عنف مستمرة في العاصمة الفرنسية منذ نحو أسبوعين.

ومنذ صباح اليوم السبت الباكر توافد المتظاهرون المنددون بزيادة أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية، إلى الشانزليزيه.

وسمحت الشرطة التي اتخذت تدابير أمنية واسعة، بدخول المتظاهرين، إلى الشارع بعد تفتيشهم، فيما حدثت مناوشات بين الطرفين أحيانًا.

وشرعت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع ضد “السترات الصفراء“.

وقالت متحدثة باسم الشرطة للصحفيين إن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه بينما ذكرت السلطات أنها ألقت القبض على 127 شخصًا بعدما عثرت الشرطة بحوزتهم على أشياء مثل المطارق ومضارب البيسبول وكرات معدنية.

وانتشر نحو ثمانية آلاف شرطي في باريس لمنع تكرار الشغب الذي حدث الأسبوع الماضي حيث أضرمت النيران في سيارات ونهبت متاجر متفرعة من شارع الشانزليزيه وكتبت على قوس النصر عبارات تنال من الرئيس إيمانويل ماكرون.