الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية 8 قرارات لصالح فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بالأغلبية، ثمانية قرارات لصالح فلسطين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي المتعلق بإدانة حركة حماس، وتأكيدها على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، فإن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها اليوم لصالح فلسطين، تتعلق بـ”الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وأضافت الوكالة أنه بحسب القرارات “سيتم تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة بالـ12 من آب/ أغسطس 1949، علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القدس الشرقية وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى”.

وتتعلق القرارات الأخرى بـ”أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.