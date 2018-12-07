الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من بيع 12 مقاتلة من طراز “F-16” لكرواتيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل، رفضها بأن تقوم الأخيرة ببيع مقاتلات من طراز “F-16” لسلاح الجو الكرواتي، باعتبار أنها أخلت بشروط الاتفاق بين البلدين، بشأن شروط بيع المقاتلات التي خرجت من الخدمة، وقامت بإدخال تعديلات عليها بهدف إقناع كرواتيا بشرائها.

ووفقًا لما أورده موقع صحيفة “معاريف”، مساء الخميس، فقد تدخلت الإدارة الأمريكية لوقف بيع 12 مقاتلة من طراز “F-16” كانت قد خرجت من الخدمة بسلاح الجو الإسرائيلي، وتم الاتفاق على بيعها لكرواتيا، بعد إدخال تعديلات عليها.

ونقل الموقع عن مصادر رفيعة المستوى، لم يكشف هويتها، لكنه أكد أنها على صلة بالصفقة، أن رسائل أمريكية وصلت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، تؤكد أن واشنطن لن تسمح بتنفيذ الصفقة بين تل أبيب وزغرب، وأن هناك حالة من عدم الرضا بشأنها.

وأضافت المصادر، أن السبب وراء غضب الأمريكيين، هو أن إسرائيل أضافت للمقاتلات التي ستذهب لسلاح الجو الكرواتي أنظمة حديثة، وذلك على خلاف الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بيع المقاتلات لطرف ثالث.

وتابعت أن السلطات المعنية في كرواتيا وجهت بدورها رسائل إلى إسرائيل، أعربت خلالها عن حالة من الغضب في زغرب، وطالبت تل أبيب بحل تلك الأزمة مع الجانب الأمريكي بأسرع ما يمكن، فيما قال الموقع إنه توجه لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف الحصول على تعقيب، لكنه رفض، وكذلك رفضت وزارة الخارجية.

واتفقت إسرائيل وكرواتيا في كانون الثاني/ يناير الماضي على صفقة لتزويد سلاح الجو الكرواتي بمقاتلات من هذا الطراز، الذي تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماع بين نتنياهو ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وتردد وقتها أن المقاتلات التي سيتم بيعها لسلاح الجو الكرواتي هي مقاتلات قديمة، كانت قد خرجت من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي منذ سنوات، كما ذكرت مصادر بوزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحديث يجري عن صفقة تقدر بحوالي نصف مليار دولار.

وسبق الاتفاق زيارة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان إلى زغرب، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، على رأس وفد من مسؤولي شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على بيع كرواتيا سربًا من مقاتلات “F-16” من فائض الجيش الإسرائيلي، وبمصادقة الولايات المتحدة الأمريكية.