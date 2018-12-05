الأمم المتحدة: كوريا الشمالية بحاجة لمساعدات بقيمة 111 مليون دولار

قالت الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات دولية، ستحتاج العام المقبل، لمساعدات إنسانية بقيمة 111 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأوضح البيان، أن “الأمم المتحدة تخطط لتقديم مساعدات إنسانية لنحو 6 ملايين شخص في كوريا الشمالية، وأن قيمة تلك المساعدات ستصل إلى 111 مليون دولار”.

وأضاف أنّ “عدد الأشخاص الذين كانوا في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية بكوريا الشمالية خلال العام الحالي، 10.3 مليون شخص”.

وذكر البيان، أن “العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في هذا البلد”.

ولفت إلى أنّ “الأمن الغذائي في كوريا الشمالية تضرَّر خلال 2018، نتيجة السيول والتقلبات الجوية”.