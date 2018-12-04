رغم رضوخ الحكومة الفرنسية.. السترات الصفراء تسبب نقصًا حادًا في محطات التزويد بالوقود (فيديو)

تسبب حركة “السترات الصفراء” من المحتجين، في فرنسا، بنقص حاد بالبنزين في محطات الوقود؛ بسبب محاصرتهم لمخازن الوقود جنوب شرق البلاد، ومنطقة بريتاني.

وبحسب الموقع “penurie.mon-essence.fr” الذي يرصد مخزون الوقود في محطات التزويد من خلال خريطة إلكترونية آنية، رصد اليوم الثلاثاء نفاد المخزون تمامًا من 218 محطة، ونقصًا حادًا في 312 محطة أخرى.

ولم تتمكن المحطات من التزود بمؤونتها رغم رفع المحتجين الحصار عن مخزن “بريست” في الغرب، بسبب استمرار محاصرة المحتجين لمخازن أخرى مثل “لوريان” في منطقة بريطاني شمال غرب البلاد، رغم تصريح رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب صباح اليوم، بقرار تعليق مجموعة من الضرائب لمدة 6 أشهر.

الحركة الاحتجاجية التي هزت فرنسا منذ 17 سبتمبر/أيلول المنصرم، فرضت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته الرضوخ لإرادتها، والتراجع عن رفع الرسوم على المحروقات.

لكن العودة إلى الهدوء أمر يحتاج للوقت، لأن حركة “السترات الصفراء” العفوية دون قيادة واضحة تتلقى منها التعليمات، ولأنها وسعت دائرة مطالبها لتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في فرنسا، إضافة إلى غياب أي حوار مباشر بين الحكومة و المحتجين.