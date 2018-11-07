تفوق طفيف للجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي

أظهرت نتائج أولية غير رسمية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي يتوالى نشرها، تحقيق الجمهوريين تفوقًا طفيفًا بمجلس النواب بعد فوزهم بـ36 مقعدًا، مقابل 31 للديمقراطيين، وذلك حتى الساعة (02.20 تغ).

وجرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الثلاثاء؛ لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، و36 من مناصب حكام الولايات الخمسين.

وبحسب النتائج التي تتوالى تباعًا، وأوردتها العديد من الصحف الأمريكية، فجر الأربعاء، فقد نجح الجمهوريون في حصد 36 مقعدًا مقابل 31 للديمقراطيين.

ووفق ذات النتائج نجحت المرشحة الديمقراطية، جينيفر ويكستون، في إزاحة منافستها الجمهورية، باربرا كومستوك عن مقعدها في مجلس النواب عن ولاية فرجينيا؛ لتكون ويكستون أول ديمقراطية تحصل على مقعد جمهوري بمجلس النواب في هذه الانتخابات.

وكانت ويكستون تعمل كسيناتور عن الحزب الديمقراطي في مجلس شيوخ ولاية فرجينيا.

كما أن إليانا روس- ليهتينين، إحدى أقوى أسماء اللوبي اليهودي بانتخابات مجلس النواب، فقدت مقعدها بالمجلس عن ولاية فلوريدا لصالح المرشحة الديمقراطية دونا شالالا.

وبذلك تعتبر شالالا ثاني ديمقراطية بعد ويكستون تفوز بمقعد لنائب جمهوري.

وسبق لشالالا أن تولت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في عهد الرئيس الأسبق، بيل كلينتون(1993-2001)، وتتولى رئاسة جامعة ميامي منذ 10 سنوات.