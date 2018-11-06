واشنطن تفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا بسبب الجاسوس سكريبال

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أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس أنّها لم تكن قادرة على تأكيد أنّ روسيا امتثلت للشروط في قضية تسميم الجاسوس المزدوج.