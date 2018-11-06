واشنطن تفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا بسبب الجاسوس سكريبال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أنّ روسيا لم تمتثل للشروط التي وضعتها الولايات المتّحدة بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة، وستفرض عليها بالتالي عقوبات أمريكية جديدة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان إنّ “وزارة الخارجية أبلغت اليوم الكونغرس أنّها لم تكن قادرة على تأكيد أنّ روسيا امتثلت للشروط” الواردة في قانون أمريكي يعود إلى العام 1991 حول الأسلحة الكيميائية ويتيح فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بعد سلسلة أولى فرضت عليها في آب/أغسطس الماضي.