الأمم المتحدة تتلقى 39 بلاغًا باعتداءات جنسية من موظفيها في 3 أشهر

كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن تلقيها 39 بلاغًا بوقوع حوادث استغلال واعتداء جنسي من قبل موظفيها، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، إن “مزاعم الاعتداء والاستغلال الجنسي الـ39، شملت 6 أفراد من قوات حفظ السلام، و33 فردًا يعملون في الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للمنظمة الدولية”.

لكنه أضاف: “يرجى ملاحظة أنه لم يتم التحقق من جميع الادعاءات بالكامل، وأن العديد منها لا يزال في مرحلة التقييم الأولي”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: “قد تلقينا أيضًا 25 ادعاءً يتعلق بأفراد غير تابعين للأمم المتحدة يعملون شركاءً منفذين”.

وتابع القول: “من بين الادعاءات الـ 64 ، هناك 77 ضحية، 42 منهم نساء، و24 فتيات دون سن 18 عامًا، ورجلان وشاب صيني دون الـ18 من العمر، وهناك أيضًا 8 ضحايا غير معروفة أعمارهم”.