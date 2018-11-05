أمريكا تسمح باستمرار العمل في 3 مشروعات نووية إيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الإثنين، أنها ستسمح باستمرار العمل في المشروعات النووية المدنية في “آراك وبوشهر وفوردو” بإيران “تحت تدقيق شديد”، بينما بدأت واشنطن إعادة فرض عقوبات على طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنها “لن تصدر إعفاءات لأي مشروعات نووية مدنية جديدة”.

واستأنفت الولايات المتحدة عقوباتها على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، في مسعى لإنهاء برامج طهران النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية والحد من نفوذها في الشرق الأوسط.

وفي موضوع ذي صلة، قالت إيران يوم الإثنين، إنها اتخذت الإجراءات المصرفية اللازمة لمواصلة التجارة مع شركائها، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المالي في البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، قوله: “أجرينا محادثات مع شركائنا التجاريين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة المعاملات الإيرانية”.

وأضاف: “كنا نتوقع تلك العقوبات، ولذا وضعنا خططًا لها وما بعدها.. وأخذًا في الاعتبار احتمال فصل البنوك عن نظام سويفت، درسنا بدائل لاستبداله”.

وكانت شبكة سويفت لخدمة التراسل المالي ومقرها بلجيكا قالت الإثنين، إنها “قررت تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام التراسل الخاص بها من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي”.