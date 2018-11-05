بولتون: أمريكا ستفرض مزيدًا من العقوبات على إيران‎

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض مزيدًا من العقوبات على إيران دون أن يكشف عن تفاصيل.

جاء ذلك، بعد أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات نفطية واقتصادية على طهران، يوم الإثنين.

وأضاف بولتون في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس: “سنفرض عقوبات تتجاوز هذا. لن نرضى ببساطة بمستوى العقوبات التي كانت موجودة في عهد (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما في 2015”.

وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية التي وصفتها واشنطن بأنها “الأقوى التي تفرض حتى الآن” على إيران، بعد ستة أشهر من اتخاذ ترامب، قرارًا بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وتمنع العقوبات كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية، في حال قررت المضي قدمًا بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

من جهته، قال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران للصحفيين عبر الهاتف اليوم إن إيران فقدت إيرادات نفطية بحوالي ملياري دولار منذ مايو عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وقال هوك: “لقد أخرجنا مليون برميل من النفط من السوق وهذا وحده سيقلص إيرادات النظام الإيراني النفطية بملياري دولار”.