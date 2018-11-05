بعد “نهب” أموالهم.. إيرانيون يحتجون أمام مكتب روحاني (فيديو)

نظم مئات الإيرانيين المودعين أموالهم في مؤسسة “كاسبين” المالية، يوم الإثنين، احتجاجًا أمام مكتب الرئيس حسن روحاني في العاصمة طهران.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني؛ بسبب عدم إعادة أموالهم إليهم، بينما قال آخرون: “لو لم يكن يسرق المسؤولون أموالنا لم نكن الآن في الشوارع”.

ورفع المتظاهرون شعارات “لن نعود للمنازل حتى نعيد أموالنا”، وفق الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مدينتا رشت ومشهد احتجاجات مشابهة ضد مبنى الحكومة المحلية، احتجاجًا على عدم إعادة أموال المودعين في مؤسسة كاسبين المالية التي أعلنت إفلاسها، منذ نحو سنتين.

وتشهد المدن الإيرانية بين الحين والآخر احتجاجات من قبل المواطنين الذين نهبت أموالهم من قبل مؤسسة “كاسبين” و”طوس” وغيرها، والعائدة لقوات الحرس الثوري الإيراني.