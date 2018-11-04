إيران تستنفر جيشها في مناورات ضخمة

أعلن مسؤول كبير في الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورات عسكرية ضخمة تشارك فيها جميع الوحدات العسكرية، غدًا الإثنين، وتستمر لمدة يومين.

وقال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، إنّ “المناورات التي يطلق عليها (المدافعون عن سماء الولاية 97)، ستبدأ يوم غد الإثنين لمدة يومين، وستشارك فيها قوات الحرس الثوري البرية والجوية بالإضافة إلى قوات الجيش والتعبئة البسيج”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنّ “المناورات ستكون على مساحة 500 ألف كيلومتر مربع، تشمل أجزاء من شمال وغرب وشرق ووسط إيران”، مشيرًا إلى أن “هذه المناورات تحمل أهدافًا عدة من بينها أن قواتنا المسلحة يجب أن تكون دائمًا مستعدة لمواجهة أي تهديدات”.

وبين أنّه “ستشارك في المناورات أنواع مختلفة من السفن والغواصات والمدمرات وقاذفات الصواريخ والسفن اللوجستية الداعمة الاستخبارية، ومختلف أنواع الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة والوحدات الصاروخية وفرق الحرب الإلكترونية والوحدات الهندسية القتالية وألوية العمليات الخاصة ومشاة البحرية”.

وتابع القائد العسكري الإيراني أن “هذه المناورات تؤكد على أن القوات الإيرانية مستعدة لحماية المياه الإقليمية والأراضي الإيرانية وأجوائها تماشيًا مع التهديدات الخارجية”، مؤكدًا أنّ “البلاد تواجه أسوأ عقوبات تفرضها إدارة (الرئيس الأمريكي) ترامب”.

وتأتي هذه المناورات في ظل توتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية إعادة الأخيرة فرض الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط والبنوك الإيراني.