اتفاق وشيك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مسألة الحدود الأيرلندية

المصدر: ا ف ب

أفادت صحيفة “صنداي تايمز” الأحد بأن لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق جديد يقضي ببقاء بريطانيا ضمن اتّحاد جمركي موقّت مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست لمنع قيام حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية التي هي مقاطعة تابعة للمملكة المتحدة، وأيرلندا العضو في الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الملف قولها “إنّ رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي حصلت على تنازلات من بروكسل التي وافقت على إدراج اتحاد جمركي لمجمل المملكة المتحدة ضمن اتفاق الانفصال”.

وتُشكّل الحدود الأيرلندية إحدى العقبات الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ذلك أنّ أيًّا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود فعليّة مجددًا بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدًّا لعقود من الاضطرابات.

وقالت “صنداي تايمز” إنه بحسب هذا الاتّفاق، “يُوافق الاتحاد الأوروبي على أن تتم عمليات معاينة البضائع في المصانع والمتاجر بدلًا من أن تتم على الحدود”.

ولم يؤكّد المتحدّث باسم رئيسة الوزراء البريطانيّة هذه المعلومات، واصفًا إيّاها بأنها “تكهّنات”، بحسب قناة “سكاي نيوز” التلفزيونية.

في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن وزير الخارجيّة الأيرلندي سايمون كوفيني ووزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون، أنّ دبلن ولندن “قريبتان جدًّا” من التوصّل إلى اتفاق حول كيفية إبقاء الحدود البرّية مفتوحة بين الشمال والجنوب بعد بريكست.

ومن المقرَّر أن تخرج بريطانيا من الاتّحاد في الـ 29 من آذار/مارس 2019.‎