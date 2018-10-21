“التعاون الإسلامي” ترحب بتنظيم الفلبين استفتاءً يمنح حكمًا ذاتيًا لمسلمي “مورو”

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، ترحيبها بإعلان لجنة الانتخابات في الفلبين تنظيم استفتاء في 21 يناير/ كانون الثاني 2019؛ للبت في إقرار القانون الأساسي لبنغسامورو، داعية لإنجاحه.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم: أن “نجاح هذا الاستفتاء أساسي لعملية السلام في مينداناو، لذلك ينبغي أن يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة مشاركة كاملة؛ لضمان نجاح هذا المسعى”.

وفي هذا الصدد، جددت التعاون الإسلامي دعوتها زعماء مورو، وجميع أطراف عملية السلام في جنوب الفلبين، إلى الالتزام بضمان إحلال السلام الدائم في إقليم مينداناو.

ويأتي قانون “بانغسامورو الأساسي”، تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية، قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

وسيترتب عليه إنشاء منطقة “بانغسامورو” المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة مينداناو.

وفي أغسطس/آب الماضي، صادق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على قانون يمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا لشعب مورو المسلم، الذي يجب عرضه على موافقة شعب مورو في فترة أقربها 90 يومًا، و150 يومًا على أبعد تقدير.

وبموجب القانون الجديد، الذي سيتم الاستفتاء عليه، سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.

وعقب إقرار القانون، سيتمكن مقاتلو جبهة تحرير مورو الوطنية السابقة، وجبهة تحرير مورو الإسلامية، من الانضمام إلى القوات النظامية. ‎