داعية بريطاني بايع تنظيم داعش يغادر سجنه قبل انقضاء محكوميته

غادر الداعية المتشدد، أنجم شودري، الذي حكم عليه القضاء البريطاني في 2016، بالسجن 5 سنوات ونصف سنة؛ لدعوته إلى دعم تنظيم داعش بعدما بايع زعيمه، اليوم الجمعة السجن.

وأفرج عن شودري، بعدما أمضى نصف العقوبة، لكنه سيخضع للمراقبة خلال الفترة المتبقية من العقوبة، مع تحديد الأماكن والأشخاص الذين يسمح له بمقابلتهم، بحسب “بي بي سي”.

وهذا المحامي من أصل باكستاني (51 عامًا)، كان دعا إلى دعم داعش في سلسلة أشرطة فيديو بثها عبر يوتيوب، وذلك بعدما بايع زعيم التنظيم.

وكان شودري، وهو نجل وسيط في البورصة اشتهر وبات معروفًا لدى السلطات ووسائل الإعلام؛ من خلال تظاهرات أمام المساجد والسفارات ومراكز الشرطة في المملكة المتحدة.