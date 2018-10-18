محكمة إسرائيلية تسمح بدخول طالبة أمريكية في قضية تتعلق بالمقاطعة

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بدخول طالبة أمريكية إلى إسرائيل، بعد أن رفض مسؤولون دخولها في بادئ الأمر، بموجب قانون مناهض للنشطاء الأجانب المناصرين للفلسطينيين الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل.

وتوجهت لارا القاسم (22 عامًا) إلى إسرائيل، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بتأشيرة دراسة، لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا دخولها متذرعين بدورها كرئيسة لفرع محلي صغير لجماعة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) بجامعة فلوريدا.

وألغت المحكمة العليا في حكمها، الذي اطلعت عليه رويترز، حكم محكمة أقل درجة أيد قرار السلطات الإسرائيلية.

وقال محامو لارا، في بيان لم يشمل تفاصيل حكم المحكمة: “قرار المحكمة العليا انتصار لحرية التعبير والحرية الأكاديمية وحكم القانون”.

وأثارت قضية الطالبة الأمريكية نقاشًا في إسرائيل بشأن ما إذا كان قانون صدر عام 2017 يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون علنًا حملات المقاطعة؛ بسبب السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، قد قوّض القيم الديمقراطية.