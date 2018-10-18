قتيلان و 5 إصابات بتفجير انتحاري قرب موكب للناتو في كابول‎

قُتل مدنيّان وأصيب 5 أشخاص بجروح، اليوم الخميس، في هجوم انتحاري استهدف قافلة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قرب قاعدة باغرام العسكرية، شمالي العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مدير أمن منطقة بروان، محفوظ ولي زاده، في تصريح صحافي، إن انتحاريًا فجّر نفسه بعدما اقترب من موكب تابع لحلف الناتو، قرب قاعدة باغرام العسكرية.

وقال ولي زاده، إن التفجير أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 5 آخرين بجروج بينهم 3 من جنود حلف الناتو.

ولم يصدر بعد أي بيان عن قوات حلف الناتو بشأن الهجوم، الذي تبنته حركة طالبان، وقالت إنه أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.