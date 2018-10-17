10 قتلى والعديد من الجرحى في انفجار بمعهد تعليمي في القرم (فيديو وصور)

المصدر: أ ف ب

قتل عشرة أشخاص وأصيب 70 آخرون في انفجار وقع في معهد كرتش التقني في القرم كما نقلت وكالة تاس، الأربعاء، عن السلطات الطبية في شبه الجزيرة.

وقال أحد عناصر الإنقاذ لوكالة تاس الرسمية: “بحسب الحصيلة الأولية هناك عشرة قتلى”.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.

وقالت اللجنة في بيان إن عبوة ناسفة لم تحدد طبيعتها وراء الانفجار في كرتش.