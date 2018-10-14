في زيارة هي الثانية بعد عودة العلاقات.. الرئيس الإريتري يصل إلى أديس أبابا

وصل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية سيبحث خلالها العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتُعد هذه الزيارة التي تستغرق يومين، الثانية لـ “أفورقي” بعد عودة العلاقات، في يوليو/تموز الماضي، وتوقيع اتفاق أنهى نزاعًا طال لعقدين من الزمن.

وزار الرئيس الأريتري، إثيوبيا، في الـ14 من يوليو/تموز الماضي، وافتتح سفارة بلاده لدى أديس أبابا.

وكانت الزيارة التي استمرت 3 أيام، الأولى من نوعها بعد انقطاع العلاقات بين البلدين، عقب اندلاع الحرب بينهما عام 1998.‎