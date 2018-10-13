البابا يعزل أسقفين في تشيلي بسبب مزاعم عن ارتكابهما انتهاكات جنسية

عزل البابا فرنسيس، أسقفين في تشيلي، في إطار أزمة واسعة النطاق في البلاد تتعلق بانتهاكات جنسية، وفق ما أعلن الفاتيكان في بيان، اليوم السبت.

وفق البيان، فإن “قرار البابا نهائي وغير قابل للطعن”، مشيرًا إلى أنّه “استند إلى بند من قانون الكنيسة يتعلق بجريمة الانتهاك الجنسي بحق قصر”.

والعزل يعني الطرد من الرتب الكنسية، وهو أقسى عقوبة يمكن للكنيسة توقيعها على رجال الدين ونادرًا ما توقع على أساقفة.

وعزل البابا الشهر الماضي، قسًا آخر اتهم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق صبية على مدى عدة سنوات.

وتشهد تشيلي، واحدة من أسوأ أزمات الانتهاكات الجنسية التي تواجهها الكنيسة الكاثوليكية، وهي فضيحة دفعت الأساقفة في البلاد البالغ عددهم 34 لتقديم استقالاتهم للبابا في أيار/ مايو، والذي قبل استقالة سبعة منهم حتى الآن.

ولم يكن الأسقفان المعزولان اليوم السبت، من بين من قدموا استقالاتهم لأنهما لم يكونا يديران أي كنيسة أو إبراشية في البلاد.

وجاء إعلان الفاتيكان، بعد أن عقد البابا محادثات مع الرئيس سيباستيان بنييرا ناقشا خلالها تلك الأزمة.