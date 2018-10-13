وسط اتهامات لروسيا.. البنتاغون يحقق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مباشرة التحقيق في خرق إلكتروني لبعض سجلات السفر لديها على نحو أدى إلى كشف معلومات شخصية.

ووفق ما أفاد اللفتنانت كولونيل جوزيف بوتشينو، المتحدث باسم البنتاغون، حدث خرق لبعض “المعلومات المحددة للهوية الشخصية” بعدما تم اختراق موقع “متعهد تجاري واحد”.

وقال إن الخرق لم يؤثر إلا على نسبة صغيرة من العاملين وأن البنتاغون يحقق في الأمر، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ القيادة العسكرية بهذا الخرق في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي وقت سابق، اتهم تقرير للحكومة الاتحادية، البنتاغون بأنه كان بطيئًا في حماية أنظمة أسلحة رئيسة من الهجمات الإلكترونية، لافتًا إلى أنه يعثر بين الفترة والأخرى، على نقاط ضعف حرجة في تلك الأنظمة يمكن أن يستغلها المخترقون.

وأصدرت دول غربية إدانات منسقة لروسيا، تتمحور حول اتهام موسكو بإدارة ما وصفته هذه الدول بحملة اختراق عالمية استهدفت مؤسسات مثل هيئات مكافحة المنشطات الرياضية وشركة للطاقة النووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.

إزاء ذلك، هاجمت بريطانيا روسيا بلهجة تعد من أقوى اللهجات قائلة إنها أصبحت “دولة مارقة”.