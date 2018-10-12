نتنياهو من فوق المدمرة الأمريكية: سنواصل ضرب أهداف إيران في سوريا (صور)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار ضرب الأهداف الإيرانية في المنطقة، خاصة في الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنه يتلقى دعمًا كاملًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الملف.

وقال نتنياهو، في زيارة له للمدمرة الأمريكية “روس”، التي وصلت ميناء أسدود في الداخل المحتل: “سنواصل منع طهران من مواصلة توسيع إمبراطوريتها في المنطقة، وضرب أهدافها في سوريا واليمن والعراق”.

وأضاف نتنياهو أن “الإيرانيين يجلبون المعاناة إلى كل مكان يذهبون إليه، وعليهم العودة إلى بلادهم والخروج من سوريا، واليمن والعراق، والتوقّف عن إثارة الحروب في المنطقة”.

وأكد نتنياهو أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعرب عن دعمه الكامل لسياسة إسرائيل في سوريا، وأن زيارة المدمرة الأمريكية تدل على هذا الدعم، وأن هذه الرسالة وصلت الشرق الأوسط ووصلت إلى ما بعد الشرق الأوسط”.

ومضى نتنياهو قائلًا: إن “المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية تحمل على متنها صواريخ موجهة تنشط ضد الإرهاب في سوريا، وإن التحالف بين البلدين عميق، خاصة في مجال الأمن”.