أردوغان: تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت حيال اختفاء خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مضيفًا أنها “تحقق في كل جوانب القضية”.

وأوضح أردوغان للصحافيين الذين رافقوه في رحلة العودة من زيارة للمجر، أن “تركيا قلقة من اختفاء خاشقجي”، وفق ما نقلت صحيفة “حريت” المحلية.

وتابع “نحقق في كل جوانب القضية. لا يمكننا أن نلزم الصمت في أمر كهذا لأنه ليس بالأمر المألوف”.

وشكك أردوغان أيضًا في تأكيدات السلطات السعودية، أن القنصلية لا تملك تسجيلًا مصورًا لخروج خاشقجي من المبنى، لأن الكاميرات تقدم لقطات حية فحسب ولا تسجل الصور.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله “هل من الممكن ألا تكون هناك أنظمة كاميرات في قنصلية السعودية التي شهدت حدوث الأمر؟”.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في أسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل، إذ يؤكد مسؤولون سعوديون أنه غادر بعد وقت قصير، لكن مسؤولين أتراكًا وخطيبته التي كانت تنتظره بالخارج زعموا أنه لم يغادر المبنى.