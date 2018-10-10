أبرزها خيانة ترامب.. ميلانيا تكشف أسرارًا جديدة من حياتها

كشفت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب عن العديد من الأسرار، في برنامج خاص سيذاع الجمعة المقبل الساعة العاشرة مساءً، متحدثة عن كل شيء بصراحة متناهية، بدءًا من خيانة زوجها وانتهاء بارتداء سترة معارضة لسياسته.

ويقول رئيس المراسلين في شبكة “أيه بي أس” توم لاماس لميلانيا، وهو الذي أجرى المقابلة معها: “لقد وافقت على هذه المقابلة بإرادتك الحرة ودون شروط مسبقة، رغم علمك بأنه يمكن أن تكون هناك بعض الأسئلة الصعبة”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السيدة الأولى سئلت عن حالة زواجها، وخيانته لها ورأيها في حركة #MeToo، وأحد الأسئلة التي طرحها عليها لاماس في الحوار: “هل تستطيع النساء في حركة #MeToo الاتصال بك كداعمة للحركة”

وفي سؤال آخر: “أنت لست أول سيدة أولى تتعامل مع خيانة زوجها، فهل يمثل هذا ضغطًا على زواجك”.

وينتهي العرض به وهو يسأل عن “السترة” التي ارتدتها السيدة الأولى بعد إصدار وزارة العدل لزوجها أمرًا سمح بفصل الآباء وأطفالهم، إذ ارتدت السيدة الأولى جاكيت زارا أثناء زيارة أولئك الأطفال المهاجرين غير الشرعيين كتب عليه: “أنا لا أهتم حقًا؟”

وكانت السيدة الأولى قد منحت مقابلة مماثلة منذ قرابة العام لشبكة “فوكس” بينما كان معظم ظهورها على شاشة التلفزيون بجانب زوجها.