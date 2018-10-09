ترامب: لم أتحدث مع السعودية بشأن خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف شيئا في الوقت الراهن عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإنه لم يتحدث مع المسؤولين في الممكلة حتى الآن بشأن الوضع.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أنه سيتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأن الوضع في مرحلة ما، عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوع.

وتقول خطيبة خاشقجي وأصدقاؤه إنهم لم يسمعوا شيئًا عنه منذ دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، وأبلغ مسؤولون أتراك رويترز خلال مطلع الأسبوع، بأنهم يعتقدون أنه قُتل داخل القنصلية.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء، أن مسؤولين سعوديين دعوا خبراء أتراكًا ومسؤولين معنيين؛ لزيارة القنصلية في وقت سابق اليوم.