مقتل متشدد في قصف أمريكي على جنوب الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه قتل متشددًا في ضربة جوية بجنوب الصومال، في مطلع الأسبوع، خلال معركة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية وبين مقاتلي حركة الشباب المتشددة.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا: إن الضربة نفذت يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.

وأضافت القيادة في بيان: “تقييمنا حاليًا هو أن هذه الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين”.

وأسفرت ضربة جوية للقيادة يوم الأول من أكتوبر الجاري، قرب كيسمايو في جنوب الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.