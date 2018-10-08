موقع بريطاني يكشف الاسم الحقيقي للمشتبه به الثاني بقضية سكريبال

كشفت موقع إخباري بريطاني الاسم الحقيقي للمشتبه به الثاني في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وذكر موقع “Bellingcat” الإثنين، أن المشتبه به الثاني يدعى، الكساندر يفغانيفيتش ميشكين، يعمل طبيبًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأشار الموقع إلى أنه سينشر الثلاثاء تفاصيل ووثائق حول عملية الكشف عن الاسم الحقيقي للمشتبه به.

وبينما لم يذكر الموقع مصدر معلوماته، لم يصدر عن السلطات البريطانية أي بيان أو تصريحات تؤكد أو تنفي ما ذكره الموقع المذكور.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت سابقًا اسمي المشتبه بهما في القضية اعتمادًا على وثائق استخدماها أثناء دخول بريطانيا وهما، ألكسندر بيتروف، وروسلان بوشيروف.

وسابقًا أعلن موقع “Bellingcat”، أن الاسم الحقيقي لبوشيروف هو أناتولي فلاديميروفيتش تشيبيغا، ويعمل ضابطًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، تعرض العميل السابق سكريبال وابنته يوليا، لمحاولة تسميم في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا في هذه القضية.