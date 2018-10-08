زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا قريبا

قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون روسيا قريبا كما إنه من المتوقع أيضا أن يسافر الزعيم الصيني شي جي بينغ إلى كوريا الشمالية.

وتحدث مون عن خطط السفر الوشيكة لزعيمي كوريا الشمالية والصين خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد يوم واحد من زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لكوريا الشمالية ولكنه لم يدل بتفاصيل أكثر.

وتحدث مون بشكل إيجابي عن اجتماع بومبيو مع كيم يوم الأحد وقال إنه هيأ الظروف التي تتيح عقد اجتماع قمة آخر بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونجيانج وموسكو اتفقتا على عقد اجتماع قمة هذا العام بعد أن التقى كيم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيونجيانج. وسافر كيم أيضا إلى الصين ثلاث مرات هذا العام للاجتماع مع شي.