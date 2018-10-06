بومبيو يصل اليابان تمهيدًا لزيارته المرتقبة إلى كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى طوكيو اليوم السبت، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي ومسؤولين آخرين قبل رابع زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع الزعيم كيم جونج أون.

وعلى الرغم من تعهد كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، مازالت اليابان الحليف الرئيس لواشنطن في آسيا تعتبر كوريا الشمالية “تهديدًا خطيرًا” وتمضي قدمًا في خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية الباليستية ببطاريات “ايجيس اشور” التي يمكنها استهداف رؤوس حربية في الفضاء.

وقال بومبيو في حديث لمجموعة من الصحفيين أثناء توجهه لطوكيو، إن هدف محادثاته في بيونغيانغ في مطلع الأسبوع سيكون” التأكد من إدراكنا ما يحاول كل طرف تحقيقه في حقيقة الأمر”.

ولم تحقق آخر زيارة قام بها بومبيو لكوريا الشمالية نتائج طيبة. وغادر بومبيو بيونغيانغ في يوليو تموز مشيدًا بالتقدم الذي تم إحرازه إلا أن كوريا الشمالية نددت به لتقديمه “مطالب على غرار رجال العصابات”.

وأثار بومبيو غضب كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بإصراره على ضرورة استمرار العقوبات الدولية عليها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية، وقال يوم الأربعاء إنه كان هناك تأييد بالإجماع لهذا خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية حتى وإن كانت روسيا والصين” لديهما بعض الأفكار بشأن الطريقة التي قد نبدأ بها التفكير في الوقت الذي سيكون مناسبا لتقليص” العقوبات.

التوترات مع الصين

وفي سياق متصل، قال بومبيو أمس الجمعة، إن الصين ستكون جزءًا من حل الأزمة الكورية الشمالية مستبعدًا احتمال أن يؤدي تفاقم التوترات الأمريكية مع بكين إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إقناع بيونغ يانغ التخلي عن أسلحتها النووية.

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي، بشأن ما إذا كانت زيادة التوترات مع الصين ستعرقل جهوده بعد أن أشار مايك بنس نائب الرئيس يوم الخميس، إلى موقف صارم جديد إزاء بكين يتجاوز الحرب التجارية المريرة، قال بومبيو إن الصين أوضحت باستمرار أنها تريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقال “ولقد قالوا على الرغم من المجالات التي توجد بيننا خلافات فيها وأمور أخرى إنهم مصممون على دعم جهودنا لاستكمال ذلك، وبشكل مستمر منذ أن بدأنا لأول مرة هذه العملية”.

وأضاف “نعرف أن الصين ستكون جزءًا من الحل ، وهذا سيكون في نهاية المطاف عندما نصل إلى النهاية”.

وقال “إذا قمنا بذلك بشكل جيد سنوقع على اتفاقية سلام تنهي الهدنة وستكون الصين جزءًا من ذلك”.