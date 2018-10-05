الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يعيد انتخاب رئيس الوزراء أبي زعيمًا له

أعاد ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الحاكم في إثيوبيا، اليوم الجمعة، انتخاب رئيس الوزراء، أبي أحمد، قائدًا له، في ترسيخ لسلطة الزعيم البالغ من العمر 42 عامًا مع سعيه لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

وأعلن المدعي العام الإثيوبي، برهانو تسيجايي، وهو أيضًا عضو في الائتلاف الحاكم، أنّ “أبي حصل على 176 صوتًا من أصل 177”.

وجرت إعادة انتخاب رئيس الوزراء في اقتراع سري في نهاية مؤتمر الائتلاف الذي استمر ثلاثة أيام، وكانت نتيجة التصويت متوقعة، كما أعاد المؤتمر انتخاب ديميكي ميكونين نائبًا لأبي.

وتولّى أبي السلطة في نيسان/ أبريل الماضي، بعد أن استقال سلفه هايلي مريم ديسالين، في أعقاب ثلاثة أعوام من العنف.

وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي إصلاحات شملت التوصل إلى سلام مع إريتريا، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، كما تعهد بفتح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية.