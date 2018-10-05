القاضي كافانو يفوز بتصويت أولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

المصدر: ا ف ب

فاز القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا، اليوم الجمعة، بتصويت أولي إجرائي في مجلس الشيوخ نحو تثبيته في المنصب عبر تصويت نهائي غدًا السبت.

وقد نال القاضي كافانو 51 صوتًا مقابل معارضة 49.

وكانت السيناتورة الجمهورية، ليزا موركوسكي، قد صوتت ضد تثبيت ترشيح كافانو للمحكمة العليا في هذا الاقتراع الأولي، الذي يعتبر مؤشرًا للتصويت النهائي الذي سيُجرى السبت.

وصوت العضوان الجمهوريان المعتدلان جيف فلايك وسوزان كولينز لمصلحة كافانو، وكذلك فعل السناتور الديموقراطي جو مانتشن.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار الكونغرس الأميركي، معلنا عبر تويتر أنه “فخور جدا” بقرار مجلس الشيوخ المضي قدما في إجراء تصويت نهائي على تثبيت كافانو في المحكمة العليا.

وقال ترامب أنا “فخور جدا بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي بـنعم على المضي قدما بترشيح القاضي بريت كافانو!”.

وتثبيت كافانو في المنصب الذي سيشغله، في حال فوزه بالتصويت النهائي، مدى الحياة ليس محسوما بعد النقاش الحاد على خلفية اتهامه باعتداء جنسي قبل 36 عاماً.

ويأتي فوزه في التصويت الأولي الإجرائي قبل انتخابات في الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.