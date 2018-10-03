كيف علّق وزير الخارجية الإيراني على انسحاب أمريكا من معاهدة الصداقة؟

المصدر: ا ف ب

هاجم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، الولايات المتحدة على خلفية إعلانها إلغاء معاهدة الصداقة الموقعة مع طهران في العام 1955.

ووصف ظريف، في إطار رده على إلغاء معاهدة الصداقة، الولايات المتحدة بأنها “نظام خارج عن القانون”.

وقال الوزير الإيراني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حقيقية مع إيران، بعدما أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف انتهاك المعاهدة عبر فرضها عقوبات على الشعب الإيراني”، مضيفًا القول: “نظام خارج عن القانون”.

وأعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 1955.

واعتبر بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يأتي ردًا على “استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية”.