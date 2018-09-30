الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع للحزب “الديمقراطي” في كردستان العراق (صور)

أعلنت مصادر وتقارير إخبارية، أن الحرس الثوري الإيراني، استهدف مواقع تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد، بأن “الحرس الثوري استهدف مجددًا مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني بالمدفعية والطائرات بدون طيار”.

وقالت المصادر، إن المواقع التي استهدفها الحرس الثوري “تقع قرب جبال كودو بالقرب من بلدة حاج عمران على الحدود الإيرانية”.

وأضافت أن “أحد قادة الحزب أصيب بجروح؛ نتيجة استهداف مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني”.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، تعهد في العاشر من الشهر الجاري، بمواصلة قصف مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض؛ وذلك ردًا على رفض الحكومة العراقية، قيام الحرس الثوري بقصف لمقرات الحزب.

وأعلن الحرس الثوري، أنه أطلق في السابع من الشهر الجاري، 7 صواريخ أرض-أرض، على قواعد في إقليم كردستان العراق، مستهدفًا مركز تدريب واجتماعًا لبعض القياديين الأكراد الإيرانيين.