ترامب: أنا وكيم جونغ أون وقعنا في الحب

المصدر: ا ف ب

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مستوى مديحه للزعيم الكوري الشمالي، قائلًا إنه والزعيم الكوري الشمالي وقعا “في الحب”، بعد “الرسائل الجميلة” التي تلقاها من كيم جونغ أون.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية فرجينيا الغربية دعمًا لمرشحي الحزب الجمهوري، “بعدها وقعنا في الحب”، مضيفًا “لقد وجّه إليّ رسائل جميلة ورائعة، لقد وقعنا في الحب”.

وأشاد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، بالزعيم الكوري الشمالي الذي تتهمه الأمم المتحدة وجهات أخرى عدة، بانتهاك حقوق الإنسان. واصفًا كيم بالـ “رائع”، بعد أن كان هاجمه بشدة قبل عام من على ذات المنبر.

وقال ترامب، الأربعاء، إنه تلقى “رسالة رائعة من كيم” وبدا متفائلًا حول إمكانية عقد قمة ثانية قريبًا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد سنة على شنه هجومًا لاذعًا على كوريا الشمالية في خطابه أمام الأمم المتحدة، مهددًا “بتدمير كامل” للدولة الشيوعية وهازئًا بالزعيم كيم بوصفه “رجل الصاروخ”.

ورد كيم بالتشكيك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي، واصفًا إياه بأنه “خرف ومختل عقليًا”.

وتبادل الزعيمان بعدها شتى أنواع الشتائم والإهانات الشخصية التي وضعت العالم على شفير الحرب.

وفي آب/أغسطس الماضي، وبعد نشر وسائل إعلام أمريكية تقارير، تفيد بأن كوريا الشمالية نجحت في تزويد صاروخ برأس نووية، حذر ترامب بيونغ يانغ من تهديد الولايات المتحدة متوعدًا إياها “بالنار والغضب”.

والتقى ترامب الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، في أول قمة بين زعيمي البلدين اللذين لم يوقعا معاهدة سلام.

وأعادت القمة الحرارة إلى العلاقات، وأسفرت عن وقف بيونغ يانغ لتجاربها الصاروخية؛ لكن أي تقدم ملموس لم يتحقق منذ ذلك الوقت.

والسبت، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو، إن بلاده “لن تبادر إلى نزع أحادي للسلاح النووي، طالما الولايات المتحدة مستمرة في الدفع باتجاه تشديد العقوبات على بيونغ يانغ”.